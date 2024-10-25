Умерла в 76 лет заслуженная артистка РФ Татьяна Волкова

В Пермском крае умерла актриса Чайковского театра драмы и комедии Татьяна Волкова. Заслуженной артистке РФ было 76 лет.

О смерти стало известно из некролога театра во «ВКонтакте».

Театр сообщил, что «утрата невосполнима». Еще в буклете 1983 года об актрисе писали, что отличительными чертами ее работ были «обаяние и острота, женственность и резвость».

Спустя год после прихода в театр она «завоевала сердца зрителей и критиков». Их восхищали неподражаемая игра и харизма артистки.

«Татьяна Андреевна оставила след в театральной культуре нашего округа, её талант будет жить в памяти…», - отметил в театре.

Церемония прощания с Волковой состоится 26 октября.

Ранее сообщалось о смерти 47-летней актрисы Марины Бойцовой. Она скончалась спустя несколько дней после дня рождения. Актриса хорошо известна зрителю по роли в фильме «Горько!».