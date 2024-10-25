Бывший футболист «Марселя» и сборной Марокко скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист сборной Марокко Абдельазиз Баррада умер в возрасте 35 лет. Соответствующая информация появилась на сайте Королевской марокканской футбольной федерации.

«Королевская марокканская федерация футбола выражает искренние соболезнования семье Баррады, и через них всем его родным и близким, а также всей национальной футбольной семье», — сказано в сообщении федерации.

Уточняется, что причиной смерти спортсмена стал инфаркт. Футболист провел 26 матчей и забил четыре гола в составе сборной Марокко.

Баррада является воспитанником французского «ПСЖ». Также в своей карьере защищал цвета «Марселя», испанских «Хетафе» и «Химнастика», а также клубов из ОАЭ и Катара.

Спортсмен завершил карьеру в 2021 году.

Последней командой марокканца стал французский «Лузитанос Сен-Мор», который Абдельазиз покинул, не сыграв ни в одном матче.

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