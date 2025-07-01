В возрасте 82 лет ушел из жизни венгерский актер, режиссер и сценарист Ференц Грюнвальски

В возрасте 82 лет скончался венгерский актер, режиссер и сценарист Ференц Грюнвальски. Об этом сообщает IMDb.

Артист умер 30 июня после непродолжительной болезни. На родине Грюнвальски считается одной из определяющих фигур в национальном кинематографе. Он также был известен как продюсер, оператор и монтажер.

Ференц Грюнвальски родился в 1943 году в Будапеште. Сперва он изучал гуманитарные дисциплины в университете, но перевелся на факультет режиссуры Академии театрального и киноискусства, которую окончил в 1968-м. При этом, свой первый фильм снял за год до выпуска из ВУЗа. В том же 1967-м году он дебютировал как актер.

В списке его работ несколько десятков кинокартин. Среди них: «Красный реквием», «День перед судом», «Прозрение», «Маленький, да удаленький» и другие.

Ранее мы писали о том, что из жизни ушел американский актер Джеймс Паттерсон, сыгравший темнокожего мальчика в советском фильме «Цирк» 1936 года. Артист скончался в США в возрасте 91 года.