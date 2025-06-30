Стало плохо на выставке: певец Анисио Мелло умер в возрасте 60 лет

Бразильский певец, музыкант, композитор и продюсер Анисио Мелло ушел из жизни. Ему было 60 лет. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не известно.

Мелло не стало в минувшую пятницу. Он скончался в Сан-Паулу, передает Российская газета со ссылкой на местные СМИ. Певец должен был выступить 29 июня на фестивале японской анимации со своим коллегой. Он рассказал журналистам, что незадолго до смерти, на одном культурном мероприятии, Ансио стало плохо.

Когда артист вернулся в Сан-Паулу, то он прошел обследование. По результатам исследований певца отправили лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось о смерти одного из реформаторов современного циркового искусства Чехии Цтибора Турбы. Власти страны удостоили артиста награды за активный вклад в развитие отечественной культуры.