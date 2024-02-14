Александринский театр сообщил о смерти 84-летней актрисы Тамары Колесниковой

Александринский театр сообщил о смерти актрисы Тамары Колесниковой. Она скончалась в возрасте 84 лет.

Об этом говорится на сайте театра.

«Сегодня на 85 году жизни, после продолжительной болезни, умерла актриса Тамара Павловна Колесникова», - сказано в сообщении.

Она 60 лет служила в Александринском театре – пришла в 1965 году и завершила работу в труппе в 2022-м. Колесникова играла разноплановые роли, примерила более 70 образов. Она играла Дуняшу в «Вишневом саде», Наташу из пьесы «На дне», Хлопову в постановке гоголевского «Ревизора».

Сотрудники театра скорбят о смерти Колесниковой. Они передали слова поддержки родным актрисы. Дата прощания пока не называется.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Виктории Островской. Она сыграла «жрицу любви» в комедии «Бриллиантовая рука». О смерти рассказал телеведущий Андрей Малахов.