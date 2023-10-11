Умер 52-летний актер из «Обители зла» и «Стартрека» Кен Лэлли

В 52 года ушел из жизни актер театра, кино и телевидения Кеннет «Кен» Эдвард Лэлли. Он играл в «Обители зла» и «Стартреке», а также был артистом дубляжа. Об этом сообщает «Российская газета».

Лэлли известен не только как актер, но и каскадер. Он был преподавателем в Нью-Йоркской киноакадемии, учил студентов сценографии и боевым искусствам. Также он был экспертом в области фехтования и единоборств, которые изучал много лет.

Всего у артиста более 85 проектов, среди них фильмы, сериалы, драмы и видеоигры, персонажей которых он озвучивал. Любители игрушек могли слышать его во франшизе «Обитель зла», играх Mortal Kombat 9 и Wolfenstein: The New Order. Он озвучил владельца оружейного магазина Роберта Кендо в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

А в пятой части серии Resident Evil он отыгрывал движения Альберта Вескера в качестве мокап-актера.

О смерти знаменитости сообщила актриса Карен Дайер, которая работала с Кеном на площадке «Обители зла». О причинах ничего не известно.

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