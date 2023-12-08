Актеров Сергея Пускепалиса и Евгению Брик посмертно наградили премией ТЭФИ. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве в Малом театре состоялась церемония вручения наград ТЭФИ. Премию выдавали в категории «Развлекательное вещание, сериалы». Во время мероприятия организаторы решили почтить память ушедших из жизни актеров.

Сергея отметили в номинации «Актер детективного сериала» за роль в проекте «Шифр». Первый сезон сериала вышел в 2019 году. Напомним, что артист скончался в сентябре 2022 года. Сергей попал в ДТП со смертельным исходом под Ярославлем.

Евгения получила награду в номинации «Актриса драматического сериала» за роль в кинокартине «Никто не узнает». 40-летняя Брик умерла в 2022 году после тяжелой болезни.

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