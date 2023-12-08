Бывший муж Яны Поплавской вывел в свет новую жену на 30 лет моложе него. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялась церемония закрытия фестиваля кино «Зимний». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Сергей Гинзбург. Примечательно, что режиссер вышел в свет не один, а в компании молодой супруги. Ольга Виниченко младше мужа на 31 год, однако разница в возрасте не стала преградой для их романа.

Для выхода в свет актриса выбрала черное платье с глубоким декольте. Режиссер отдал предпочтение серому пиджаку, черной рубашке и джинсам.

Напомним, что Яна и Сергей развелись в 2011 году после 25 лет брака. Причиной расставания стали многочисленные измены режиссера. В 2020 году он женился на Ольге. От брака с Поплавской у него есть двое сыновей.

Ранее мы писали о том, что сын Яны Поплавской назвал гадом актера, который отказался сниматься с Олесей Железняк. Подробности смотрите в этой статье.