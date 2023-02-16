«Надеюсь»: стало известно о сокровенной мечте умирающей от рака Евгении Брик

Семья актрисы Евгении Брик до сих пор не может смириться с ее смертью. Жены режиссера Валерия Тодоровского не стало ровно год назад, 10 февраля. СМИ пишут, что она боролась с онкологией, но не смогла победить болезнь. Поклонники вспоминают интервью, в которых артистка рассказывала о своих мечтах.

Брик было всего 40 лет, поэтому она планировала свою жизнь и гадала, что будет через 10 лет. Женщина мечтала о втором ребенке. А еще она думала о том, как будет счастливо жить с мужем и их дочерью Зоей.

«В 2028-м Зое будет 19 лет! Надеюсь, что она так же будет делиться со мной всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. Главное, вижу всю мою семью рядом: мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге», – делилась актриса с журналистами в 2018 году.

После смерти Евгении ее семья редко дает интервью. Тодоровский живет на две страны, а с воспитанием 14-летней дочери ему помогает мама артистки Галина Хиривская.

Ранее мы писали о том, почему наследница покойной Евгении Брик отказалась от съемок в кино.