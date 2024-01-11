«Он хотел, ждал, чтобы это случилось дома»: директор Малого театра Михайлова рассказала о смерти Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что актер Юрий Соломин будто ждал и хотел умереть в стенах дома. На протяжении долгого времени он находился в больнице в тяжелом состоянии, но скончался, как только дождался выписки.

Новость о смерти 88-летнего художественного руководителя Малого театра появилась 11 января и шокировала его близких, коллег и поклонников. Еще в конце 2023 года стало известно, что состояние Юрия Мефодьевича начало приходить в норму. Его даже смогли отпустить из больницы, куда он попал с инсультом. Однако за пределами клиники он пробыл всего два дня.

Тамара Михайлова отметила, что, вернувшись домой, Соломин чувствовал себя хорошо, был довольный и счастливый. Ночью он, как и обычно, лег спать. Но утром не проснулся.

«Все случилось во сне. Такое впечатление, он хотел, ждал, чтобы это случилось дома», - поделилась директор театра с Kp.ru.

К слову, пока неизвестно, кто займет место Юрия Соломина в Малом театре. Умерший художественный руководитель, как выяснилось, преемника не оставил. Теперь этот вопрос будут решать в Министерстве культуры РФ.

Ранее Борис Любимов рассказал о последних месяцах жизни артиста Юрия Соломина.