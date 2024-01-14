11:34, 14 января 2024
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Умер знаменитый дворник из фильма «Елки» Адылбек Атыхаев
Умер актер Адылбек Атыхаев, сыгравший знаменитого дворника в фильме «Елки».
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12 января умер актер Адылбек Атыхаев, сыгравший известного дворника в фильме «Елки». Об этом сообщает кинокомпания Bazelevs в своем Telegram-канале.
Подробности смерти актера не уточняются.
Про Адылбека Атихаева известно лишь то, что более 20 лет своей жизни он посвятил данной кинокомпании.
«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям <…>. Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле», — сказано в некрологе.
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