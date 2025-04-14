«Подтвердили рак в IV стадии»: невеста актера Алферова раскрыла странности в его смерти

Невеста актера Владимира Алферова Людмила Щепеткова рассказала о том, что в смерти ее жениха есть странности. По ее мнению, имеет место быть даже криминальный след. Подробности она раскрыла в беседе с aif.ru.

Людмила отметила, что незадолго до смерти в окружении артиста появились подозрительные люди. Ему предложили сдать кровь на онкомаркеры, после чего убедили, что у него рак. При этом официально диагноз нигде не зафиксировали.

«Женщина через каких-то знакомых отвела его на МРТ, где подтвердили рак в IV стадии. Конечно, после анализов был шок. Я выслала довольно крупную сумму денег, чтобы он прошел нормальное обследование. Позже выяснилось, что никакой онкологии у него нет», - рассказала Людмила.

Также, как утверждает невеста актера, странные люди приносили ему еду.

Щепеткова отметила, что не знает причину смерти жениха, так как вскрытие не проводилось. Она обратилась в прокуратуру и подробно описала всю историю. По ее словам, будет проведено расследование.

Ранее стало известно, что Владимира Алферова не могут похоронить три недели.