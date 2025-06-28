Актер Вадим Алферов из «Убойной силы» погиб в зоне СВО в возрасте 57 лет
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Актер Вадим Алферов из «Убойной силы» погиб в зоне СВО в возрасте 57 лет. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».
Актер Вадим Алферов, без вести пропавший еще в ноябре 2024 года, обнаружен погибшим в зоне СВО. В октябре звезда сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» подписал контракт и отправился на службу.
Личность скончавшегося артиста установили 7 мая 2025 года. Известно, что Алферов служил в мотострелковом полку под позывным «Артист». Ему было 57 лет.
Похороны актера прошли на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Вадим Алферов успел сняться в 31 проекте — в основном это были сериалы.
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