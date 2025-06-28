За три дня до смерти призывала наслаждаться жизнью: скончалась в 42 года звезда реалити-шоу Шефали Джаривала

Звезда реалити-шоу «Большой босс» Шефали Джаривала внезапно ушла из жизни 27 июня в возрасте 42 лет. Причина смерти пока не разглашается, передает The Indian Express.

Как сообщается, индийская актриса была срочно доставлена в многопрофильную больницу Bellevue в Мумбаи. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть. В приемном покое клиники рассказали: «Джаривала скончалась до того, как ее привезли». На данный момент готовится экспертиза, которая установит причину трагедии.

«Ее тело было найдено в ее доме в районе Андхери. Полиция Мумбаи получила информацию об этом в час ночи. Тело было отправлено в больницу Купера для вскрытия. Причина смерти пока не ясна», — заявил представитель полиции Мумбаи.

Также уточняется, что поздно вечером 27 июня муж звезды Болливуда Параг Тяги был замечен выходящим из больницы в подавленном состоянии. Домой мужчина возвращался один. Семья артистки пока не прокомментировали случившееся, но на трагедию уже откликнулись ее друзья и коллеги.

«Шокирован и опечален известием о внезапной кончине Шефали Джаривалы. Жизнь так непредсказуема. Покойся с миром», — написал в личном блоге актер Эли Гони.

В 2002 году актрису назвали иконой Индии после съемок в клипе на песню Kaanta Laga. Также Шефали Джаривала снялась в нескольких фильмах и сериалах и стала звездой реалити-шоу «Большой босс». Модель была активным пользователем соцсетей, а последний пост опубликовала 24 июня, всего за три дня до смерти. На фото она позировала в блестящем серебристом комбинезоне с глубоким декольте, подписав кадр: «Наслаждайся, детка!»

Примечательно, что в одном из интервью Шефали Джаривала призналась, что в 15 лет впервые перенесла эпилептический припадок из-за стресса, и какое-то время боролась с депрессией.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 39 лет умерла экс-участница дуэта Zeb and Haniya Хания Аслам.