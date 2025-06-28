Одинокий портрет и увядшие цветы: что происходит на могиле жены Виторгана

На могилу жены Виторгана Аллы Балтер приходят лишь поклонники. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Алла Балтер скончалась 14 июля 2000 года. Знаменитость была женой Эммануила Виторгана — в браке они прожили более 25 лет.

Могила Балтер на Ваганьковском кладбище сейчас хотя и выглядит ухоженной — вокруг нет сорняков и травы, а сам погост усыпан камнями, — однако все же рядом с памятником стоят лишь увядшие гвоздики и скромный букет желтых тюльпанов.

Смотрители кладбища рассказали, что цветы на могилу актрисы приносят поклонники. А вот родных Балтер не видели.

Напомним, Алла Балтер была дважды замужем. Ее первым супругом был футболист Эммануил Анброх, вторым мужем стал народный артист России Эммануил Виторган. От актера Балтер родила сына Максима Виторгана.

Ранее мы писали о том, что могила режиссера «Весны на Заречной улице» Хуциева оказалась заброшенной.