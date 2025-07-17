Актер Тобольского театра Константин Орлов погиб в 53 года на СВО. Об этом сообщает mk.ru.

Актер Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Константин Орлов погиб в ходе спецоперации 7 июля. Известно, что прощание с артистом состоится 18 июля, его похоронят с воинскими почестями. У Орлова осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

Константин Орлов родился в Щедринске, Курганской области. За свою карьеру он сыграл более 60 ролей в Тобольском театре, в котором он трудился с 1999 года.

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