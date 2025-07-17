Опубликовано 17 июля 2025, 12:481 мин.
Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет от последствий инфаркта
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Умер режиссер Юрий Кара, снявший фильмы «Завтра была война» и «Воры в законе». Ему было 70 лет.
Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, кинодеятель находился в Ялте, и у него случился инфаркт.
Вечером 16 июля артисту стало плохо, ему вызвали скорую, госпитализировали в реанимацию, где он скончался около 22:00 по местному времени.
Известно, что в 2024 году режиссер также жаловался на осложнения после перенесенного инфаркта. В феврале 2025 года у него случился второй инфаркт.
В настоящее время нет данных о том, когда состоятся похороны, и пройдет церемония прощания с Юрием Карой.
Ранее в Аргентине умер актер театра и кино Уго Армоа. Что стало причиной смерти — не уточняется.