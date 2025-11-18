Актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в 45 лет от рака. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актер боролся с раком, однако недуг оказался сильнее.

Помимо съемок, Поляков преподавал сценическое движение. Последнее время Вячеслав помогал бойцам СВО и собирал гуманитарную помощь.

Актер получил известность благодаря проектам «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант».

Ранее в возрасте 85 лет умерла заслуженный деятель искусств России Людмила Кокорева. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогерша Ира Небога умерла в 25 лет после продолжительной борьбы с раком.