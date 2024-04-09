Актер Сергей Шолох рассказал о последней беседе с Кунгуровым в день его смерти

Актер Сергей Шолох рассказал о последней беседе с Евгением Кунгуровым в день его смерти. Об этом сообщает газета «Известия».

8 апреля 2024 года стало известно о смерти певца Евгения Кунгурова. Тело артиста было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. Как выяснилось, Сергей Шолох общался с Евгением в день его смерти около 6 вечера.

«Я говорил с ним. Ничего не почувствовал, ничего не услышал», — рассказал Шолох.

Актер уточнил, что узнал о смерти певца из СМИ. Ему неизвестны детали произошедшего. Также он не связывался с женой умершего. При этом Сергей отметил, что Евгений был «замечательным человеком».

«Замечательный он был человек, талантливый, сорокалетний нормальный мужик», — резюмировал Шолох.

Подробности о смерти Евгения Кунгурова читайте в этой новости.

Также сообщалось о том, что умер 34-летний чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич. Причины смерти спортсмена не уточняются.