Написал смс жене и пропал: в Москве проверяют информацию о смерти 40-летнего певца Евгения Кунгурова

В Москве полиция проверяет информацию о смерти певца Евгения Кунгурова. Там, где проживал заслуженный артист РФ, нашли труп.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Вечером 8 апреля в полицию обратилась жена артиста, в тот момент она находилась за городом. Женщина сообщила, что супруг прислал смс, в котором предупредил: он покончит с собой. Жена певца попросила правоохранителей съездить по месту жительства.

Полицейские приехали в квартиру на Зоологической улице в 21:40. В жилище был найден труп мужчины. Его личность, а также причину смерти устанавливают.

По данным источника, у Кунгурова была депрессия, он наблюдался у врача в частном порядке.

Telegram-каналы подтвердили смерть 40-летнего музыканта.

Кунгуров с октября 2023 года носит звание заслуженного артиста. Он являлся соведущим передачи «Романтика романса», был участником проекта «Голос».

Ранее сообщалось о смерти оперной певицы Нины Чигиревой. Ей было 69 лет.