Актер из «Войны и мира» Флавиу Бэк умер в 52 года от бактериального целлюлита. Об этом сообщает «Российская газета».

В Рио-де-Жанейро в госпитале умер актер бразильского сериала «Война и мир». Причиной смерти стал бактериальный целлюлит, вызванный диабетом. Здоровье Бэка начало ухудшаться в 2022 году, в январе 2023 он перенес экстренную операцию.

Помимо «Войны и мира», в его фильмографии есть «Бразильская империя» и «Пятидесятилетние». Также Бэк озвучивал видеоигры. Его голосом говорят персонажи «Игры престолов» и «Эмили в Париже».

