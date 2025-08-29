От тяжелой болезни умер основатель немецкой группы Bethlehem Юрген Барч

Скончался основатель немецкой группы Bethlehem Юрген Барч, музыкант Юрген Барч. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Об этом пишет «Российская газета».

Группа Bethlehem появилась в 1991 году в Гревенброке. За годы коллектив пробовал разные жанры, включая блэк-метал и готику. Группа является основоположником поджанра дарк-метал. При этом сам Барч со смехом открещивался от высказываний о том, что является его «отцом».

Музыка Bethlehem использовалась в фильме «Гуммо» 1997 года. Картина победила на Венецианском кинофестивале.

Барч был главным автором песен коллектива. Он играл на гитаре, бас-гитаре и клавишных.

