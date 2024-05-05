Актер из «Властелина колец» Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет

Британский актер Бернард Хилл, известный по роли капитана в фильме «Титаник», умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Причины смерти не сообщаются.

Хилл посвятил более полувека кино, театру и телевидению. Актер запомнился кинозрителю по роли короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец». Также он сыграл капитана лайнера «Титаник» Эдварда Смит в одноименном фильме Джеймса Кэмерона.

Издание отмечает, что актер умер за несколько часов до того, как на телеканале BBC One должна была выйти премьера драмы Мартина Фримена «Ответчик» с Хиллом в одной из главных ролей.

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