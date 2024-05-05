Режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в возрасте 79 лет

Выдающийся российский режиссер мультипликации, заслуженный работник культуры РФ Александр Горленко умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Музея Победы.

Горленко был одним из основоположников школы отечественной анимации. При его участии были созданы многие известные мультфильмы: «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и многие другие картины. Многие работы Горленко получили награды всероссийских и международных фестивалей.

В некрологе сказано, что Александр всегда с удовольствием делился своим опытом с начинающими мультипликаторами. Он помог реализовать себя многим современным аниматорам.

В последние годы жизни мультипликатор работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы.

Александр Горленко родился в Красноярске в ноябре 1944 года. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы во ВГИКе. Был художником-мультипликатором на «Союзмультфильме», а с 1980 года стал режиссером.

О причинах смерти режиссера не сообщается.

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