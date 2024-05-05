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Опубликовано 05 мая 2024, 16:14
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Национальная звезда итальянского телевидения Дэвид Мессина умер на 93-м году жизни

Известный ведущий спортивных программ Дэвид Мессина умер на 93-м году жизни.
Национальная звезда итальянского телевидения Дэвид Мессина умер на 93-м году жизни

© Freepik

Легендарный итальянский журналист, писатель и телеведущий Дэвид Мессина умер в возрасте в возрасте 92 лет. Об этом сообщает издание sportal.eu.

Дэвид Мессина родился в Палермо в 1932 году. Он получил юридическое образование, а после начал работать полицейским репортером в своем родном городе.

В 60-х журналист начал писать о спорте: работал обозревателем в туринской газете Tuttosport. После переехал в Милан, где стал корреспондентом La Stampa. Затем Мессина работал в Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport. В последнем он стал одним из лиц издания.

В конце 1980-х начал работать на итальянских телеканалах: Telemontecarlo, Telelombardia, 7 Gold Rush. Также он появился на экранах Play TV, Canale Italia, Antenna 3.

Ранее В США в возрасте 87 лет ушел из жизни художник-абстракционист Фрэнк Стелла. Причиной его смерти стала лимфома.

Источник:sportal.eu
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
смерть
журналист