Национальная звезда итальянского телевидения Дэвид Мессина умер на 93-м году жизни

Легендарный итальянский журналист, писатель и телеведущий Дэвид Мессина умер в возрасте в возрасте 92 лет. Об этом сообщает издание sportal.eu.

Дэвид Мессина родился в Палермо в 1932 году. Он получил юридическое образование, а после начал работать полицейским репортером в своем родном городе.

В 60-х журналист начал писать о спорте: работал обозревателем в туринской газете Tuttosport. После переехал в Милан, где стал корреспондентом La Stampa. Затем Мессина работал в Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport. В последнем он стал одним из лиц издания.

В конце 1980-х начал работать на итальянских телеканалах: Telemontecarlo, Telelombardia, 7 Gold Rush. Также он появился на экранах Play TV, Canale Italia, Antenna 3.

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