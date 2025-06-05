Актер из «Убойной силы» Шелестун перенес 2 сердечных приступа перед смертью

Актер из «Убойной силы» Константин Шелестун перенес 2 сердечных приступа перед смертью. Об этом сообщает aif.ru.

4 июня 2025 года ушел из жизни 50-летний Константин Шелестун. Как сообщила коллега актера, перед смертью он перенес два сердечных приступа. Первый из них был за несколько недель до кончины. Выйдя из больницы, Константин не лежал дома, а ходил на репетиции в театр. В последний раз он выступал на сцене в конце мая.

«У него было два сердечных приступа, это, видимо, рецидив. Он совсем недавно лежал в больнице. Потом он выписался, ходил на репетиции, мы все за ним следили. Говорил, что, в общем-то, все нормально», — рассказала коллега умершего.

Отмечается, что спектакли с участием актера были запланированы на 14 и 15 июня.

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