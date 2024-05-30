Актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев умер в возрасте 59 лет

29 мая скончался российский актер кино и сериалов Роман Клементьев. Ему было 59 лет.

О смерти Клементьева сообщил в в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) актер Дмитрий Шульгин, с которым Роман работал вместе над сериалом «Великолепная пятерка».

Артист родился 2 апреля 1965 года. Окончил отделение театрального искусства Государственной литовской консерватории. После переехал в Москву, где начал сниматься в кино. В сериале «След» он сыграл Рыкова и Ефимыча. Артист появился и в картине «Метод» в роли судмедэксперта Сергея Антоновича.

Помимо этого, артист снялся в проектах «Обычная женщина», «Триггер», «Живой», «Тайны следствия» и других.

Причины смерти артиста не уточняются.

Ранее молодой рэпер из Якутска Ian Hopeless захлебнулся в реке Клязьме. Друзья артиста рассказали, что музыкант купался в реке в районе Химок со своей подругой. Внезапно они оба начали тонуть, и к ним побежали на помощь люди. Но удалось спасти только девушку.

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