Актер из сериала «Мелроуз Плэйс» Джеймс Даррен умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает aif.ru.

Джеймс Даррен скончался 2 сентября на 89-м году жизни в больнице Лос-Анджелеса. Сын актера сообщил, что его отец испытывал проблемы с сердцем — ему необходимо было провести операцию по замене клапана, однако врачи решили, что Даррен не перенесет ее. В итоге актер скончался во сне.

Джеймс Даррен был американским актером и певцом. На его счету десятки ролей в сериалах и кино. Самыми известными работами Даррена стали роли в «Звездном пути», «Братьях Рико», «Мелроуз Плэйс» и «Ангелах Чарли».

За свою карьеру артист выпустил около 10 альбомов.

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