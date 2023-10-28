Умерла французская актриса и кукольник Моник Кретюр

Умерла французская актриса театра и кино, кукольник, драматург и режиссер Моник Кретюр. В августе ей исполнилось 92 года.

Смерть артистки наступила в ночь на 26 октября, однако об этом стало известно только сейчас, передает Ouest France. Причина смерти актрисы не называется. Дата похорон и место прощания также не разглашаются.

Отец Кретюр был бродячим актером, потому она родилась в театральном фургоне на ярмарочной площади в Верту. Повзрослев, Моник пошла по стопам родителей и основала театры Compagnie des Marionnettes de Nantes и Maison de la Marionnette.

Начиная с 1960-х годов она поставила кукольные представления «Красная Шапочка», «Красавица и чудовище», «Белоснежка» и другие популярные сказки. Кроме того, Кретюр вела программы на радио и начитывала сказки.

Ранее мы писали, что умер 81-летний американский актер Ричард Раундтри. Он стал известен широкой публике после съемок в серии криминальных боевиков «Шафт», а также сериале «Отчаянные домохозяйки». Смерть наступила 24 октября.