Пропавший кинорежиссер Росс Макдоннелл найден расчлененным на пляже в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на местном пляже было найдено расчлененное тело. Предположительно, останки принадлежат кинорежиссеру и лауреату премии «Эмми» Россу Макдоннеллу, который пропал в ноябре текущего года. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на иностранные источники.

Известно, что официального подтверждения того, что погиб именно кинематографист, нет. Однако в правоохранительных органах СМИ рассказали, что труп его.

Напомним, что пропал Росс еще 4 ноября. В последний раз его видели выходящим из своей квартиры в Бруклине. Из дома он уехал на велосипеде, и транспортное средство позже удалось найти на пляже Форт-Тилден в Квинсе. На днях же в полицию поступило сообщение о теле в песке. К слову, у трупа отсутствовали руки и голова.

Одна из версий, как именно умер Макдоннелл, носит не криминальный характер. Вероятно, режиссер мог пойти купаться и утонуть. При этом части тела могло оторвать острыми камнями, волнами и морскими обитателями. Расследование продолжается.

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