Умерла 16-летняя гимнастка сборной Германии Мия Софи Литке

Умерла чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров Мия Софи Литке. Спортсменке было 16 лет.

Причина смерти Литке не уточняется. О дате похорон информации не приводится. Пресс-служба федерации гимнастики Германии выразила соболезнования родным и близким юной спортсменки и пожелала им всех сил мира, чтобы справиться с горем.

В 2022 году Мия Софи Литке выиграла чемпионат Германии среди юниоров. В 2023 году спортсменка перешла в национальную сборную. Мия мечтала выступить на Олимпиаде-2028 и побороться за золотую медаль, сообщает «Спорт-Экспресс».

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