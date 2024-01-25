Актер из «Избавления» погиб с подругой и домашними питомцами: совершил роковую ошибку

Звезда фильма «Избавление» Херберт Ли «Ковбой» Кауорд погиб в аварии вместе с подругой и домашними питомцами. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

По данным источника, 85-летний актер попал в ДТП в Северной Каролине в среду. В момент происшествия он находился в автомобиле вместе с 78-летней подругой Бертой Брукс, а также их чихуахуа и ручной белкой. В их машину въехал пикап, за рулем которого находился 16-летний подросток.

Отмечается, что ни актер, ни его подруга не были пристегнуты ремнями безопасности. При этом, по данным, подросток, управлявший пикапом, не превышал скорость.

Херберт Кауорд сыграл незабвенную роль беззубого человека в «Избавлении» 1972 года, и его реплики стали культовыми в поп-культуре. Актер также принимал участие в съемках таких фильмов, как «Город призраков», «Деревенская кровь» и «Самогонщики».

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