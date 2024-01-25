Ушла из жизни певица Мелани, выступавшая на Вудстоке в 1969 году

Американская певица и автор песен Мелани Энн Сафка-Шекерик, известная под псевдонимом Мелани, умерла в возрасте 76 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на агента артистки из фирмы Glass Onyon PR.

В настоящий момент точная причина смерти исполнительницы неизвестна. В последние месяцы Мелани активно занималась созданием нового кавер-альбома «Second Hand Smoke», который должен был стать ее 32-м проектом в дискографии.

«Наши сердца разбиты, но мы хотим поблагодарить каждого из вас за то, как вы любили нашу маму. Она любила вас не меньше. Она была одной из самых талантливых, сильных и влюбленных в свое дело женщин своего времени, и каждая сыгранная ею нота отражала это», - прокомментировали смерть певицы ее дети.

Напомним, Мелани была одной из артисток на знаменитом фестивале Вудсток в 1969 году, где ей удалось выступить на одной сцене с The Who, Jefferson Airplane, Джими Хендриксом и другими звездами.

В 1970 году исполнительница выпустила сингл «Lay Down», который впоследствии занял шестую позицию в топ-100 престижного чарта Billboard.

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