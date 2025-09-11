Известный китайский актер Юй Мэнлун умер при загадочных обстоятельствах в 37 лет

В Пекине при загадочных обстоятельствах скончался китайский актер Юй Мэнлун, звезда фильмов жанра фэнтези. Ему было 37 лет. О его смерти утром 11 сентября сообщили в популярной в стране соцсети Weibo.

Его тело, лежащее на земле, было обнаружено под окнами комнаты, дверь в которую была заперта изнутри. При этом сетка на окне была отогнута или, как пишут другие пользователи, порвана.

Полиция исключает криминальную составляющую его гибели.

Юй Мэнлун родился 15 июня 1988 года. Его дебют в кино состоялся в 2011-м году в короткометражке «Меленький принц». За свою карьеру он снялся в таких проектах, как «Легенда о возвышении жены наследного принца», «Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков», «Млечный путь среди вечной ночи», «Плач бессмертной реки».

На счету актера несколько национальных наград, включая признание в номинациях «Лучший новый артист года» и «Актерский прорыв года».

