Актер из фильма «Назад в будущее 2» Джо Флаэрти умер в возрасте 82 лет

Американский киноактер, сценарист, продюсер, стендапер Джо Флаэрти ушел из жизни в возрасте 82 лет 1 апреля. Причиной его смерти стала непродолжительная болезнь.

Джозеф О’Флаэрти родился в 1941 году в Питтсбурге. У него были итальянские и ирландские корни. Четыре года он служил в войсках США, а после увлекся театром. Комедийную карьеру он начал в 1969 году, когда переехал в Чикаго, пишет foxnews.com.

Артист начал сниматься в кино в середине 1970-х. Он появился в таких фильмах как: «Улица Сезам», «Женаты и с детьми», «Внутреннее пространство» Джо Данте, сиквел «Назад в будущее», «Как в кино», «Динозавры», сериал «Полицейская академия», озвучание «Гриффинов» и «Американского папаши!».

Ранее умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Конюхова. Народная артистка России Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

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