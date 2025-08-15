Первый инвестор Amazon: умерла в возрасте 78 лет мать Джеффа Безоса

В США Умерла мать основателя компании Amazon Жаклин Безос. Ей было 78 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако сам Джефф Безос в своем некрологе сообщил, что его мать страдала деменцией и ушла из жизни в своем доме в Майами в окружении семьи.

Жена миллиардера также почтила память свекрови, отметив, что будет скучать.

«Люблю тебя», — написала в личном блоге Лорен Санчес.

При этом семья попросила друзей не нести цветы на похороны, а поддержать финансово их благотворительную организацию.

По данным The New York Times, в 2020 году у Жаклин Безос диагностировали деменцию с тельцами Леви.

Она забеременела, когда ей было 16 лет, и родила Джеффа Безоса, который в будущем стал одним из самых богатых людей мира.

Именно мать сыграла огромную роль в бизнесе сына. Она и ее муж вложили около 245 тысяч долларов в Amazon, когда интернет-магазин работал первый год.

Ранее умер известный киргизский прозаик и переводчик Оскен Даникеев. Ему было 90 лет. Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где состоятся похороны и церемония прощания.