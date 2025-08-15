Родные Романа Старовойта встали на колени у могилы политика. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня ровно 40 дней после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. На могилу политика пришли его родственники и друзья, чтобы почтить память Старовойта.

На Смоленском кладбище журналисты заметили его отца, мать и двух дочерей, которые встали на колени перед могилой политика.

Вокруг захоронения до сих пор стоят многочисленные венки от министерств и чиновников различных рангов.

Напомним, Роман Старовойт скончался 7 июля 2025 года после того, как был опубликован указ о его отставке. Его тело нашли вблизи деревни Раздоры. Причиной смерти стало самоубийство. Похороны политика состоялись 11 июля.

