Ждала помощи 11 дней в рваной палатке: погибла альпинистка, застрявшая в горах Киргизии

Сломавшая ногу российская альпинистка Наталья Ноговицына погибла, не дождавшись помощи. Она застряла на пике Победы в Киргизии и 11 дней находилась при температуре минус 26 без еды и воды под скалой «Птица».

Как пишет Telegram-канал Mash, у Натальи была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка. По мнению экспертов, с таким набором профессиональный альпинист может выживать в экстремальных условиях не более недели, а неподготовленный человек умрет уже через сутки.

При этом специалисты пояснили, что в данной ситуации одним из ключевых моментов выживания является возможность топить снег. Еда в горах не так важна, как вода.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, тело Натальи находится на высоте 7200 метров. Эвакуировать его смогут только после улучшения погоды с помощью вертолета. Кроме того, с высоты 4,5 тысячи метров отозвали итальянских спасателей, которые планировали забрать тело своего альпиниста с высоты 6200 метров. Итальянец Лука погиб, пытаясь помочь Наталье.

Как рассказал участник экспедиции Илья Храбров, Наталья и еще трое мужчин поднялись на пик Победы, а при спуске один из участников группы сорвался, потащив за собой россиянку.

«Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз», — сказал Храбров.

Как отмечает Shot, 47-летняя Наговицына погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри у альпиниста произошел инсульт и его парализовало. Наталья оставалась с ним до последнего.

Ранее сообщалось, что альпинистка перестала подавать признаки жизни 20 августа.