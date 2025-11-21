Актер Эммануил Виторган сообщил о смерти тещи, ушедшей из жизни во сне

Эммануил Виторган сообщил о смерти тещи, ушедшей из жизни во сне. Актер поделился семейной трагедией в соцсети.

В личном блоге Виторган сообщил о смерти Риммы Млодик, опубликовав ее черно-белый портрет.

«Ушла наша дорогая Риммочка, наша мамочка, наша бабушка, моя любимая теща... Тихо, легко, во сне, никого не тревожа...», — написал артист.

По словам Виторгана, похороны пройдут в Москве 23 ноября. Он пригласил близких и друзей, проводить Млодик в последний путь.

Напомним, актер состоит в браке с Ириной Млодик. 7 лет назад она, воспользовавшись ЭКО, родила первенца. А в августе 2019 года у супругов появилась вторая дочь.

