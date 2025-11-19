В возрасте 84 лет умер заслуженный артист России Сергей Десницкий. Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова.

В ночь на 19 ноября скончался актер и режиссер Сергей Десницкий. Ему было 84 года. Причина смерти артиста не раскрывается.

Коллектив МХТ им. Чехова выразил слова соболезнования родным и близким актера.

«Его долгая и плодотворная жизнь в искусстве была накрепко связана с Художественным театром и творчеством А.П.Чехова», — сказано в некрологе.

Сергей Десницкий начинал карьеру в «Современнике», но уже спустя несколько лет перешел во МХАТ, где сыграл более 100 ролей. В труппе МХТ Сергей Десницкий состоял до 2017 года, после этого он ушел в режиссуру и писательство.

Дату и место прощания с артистом обещают озвучить позже.

