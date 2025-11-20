В возрасте 78 лет умер заслуженный деятель искусств РФ, гитарист Владимир Возный

В возрасте 78 лет ушел из жизни заслуженный работник культуры РСФСР, гитарист и педагог Владимир Возный. О его смерти сообщает Мурманский колледж искусств во ВК.

Именитый музыкант скончался за десять дней до своего следующего дня рождения. Также сообщается, что Возный долго и тяжело болел.

Владимир Борисович почти 25 лет возглавлял Мурманское музыкальное училище (Мурманский колледж искусств).

«Начало его административной деятельности пришлось на сложное время перестройки, когда в стране разрушалось все. Под его руководством вуз приобрел статус одного из ведущих музыкальных учебных заведений Северо-Запада», — уточняется в сообщении колледжа.

Заслуженный деятель искусств России получил музыкальное образование в Мурманске по классу классической гитары. После этого обучался в Ленинградском государственном институте культуры имени Крупской и Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

В 2008 году артист был награжден «Орденом Почета и «Орденом им. А.С. Макаренко», также ему присвоено звание почетного жителя города Мурманск. Возный стал автором более десяти сборников переложений произведений разных стилей для гитары, в которых воплотилась его методическая работа.

Музыкант был создателем и художественным руководителем группы «Граммофон», известной не только в России, но и за рубежом.

