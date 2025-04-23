А есть ли завещание? Кто претендует на многомиллионное наследство Зураба Церетели

На наследство скульптора Зураба Церетели претендуют его 10 родственников. Об этом сообщает aif.ru.

22 апреля ушел из жизни Зураб Церетели от остановки сердца. Похороны скульптора состоятся в Тбилиси.

По информации источника, умерший оставил многомиллионное наследство, на которое претендуют его родственники. У Зураба есть родная дочь Елена и две приемных — Людмила и Татьяна. Также у него трое внуков и четверо правнуков.

Если скульптор не успел составить завещание, то наследование будет проходить в следующей очередности: родители, супруги, дети.

«Если завещание было и отсутствуют лица, которые могли бы быть у него на иждивении, то имущество будет поделено согласно завещанию. Я предполагаю, что Зураб Константинович оставил завещание, в котором указаны все его близкие родственники», — высказался юрист Александр Хаминский.

Ранее сообщалось, что скульптор Зураб Церетели оставил в наследство парк элитных машин и недвижимость. Подробности читайте в этой новости.

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