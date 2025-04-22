«Ушла эпоха»: Никас Сафронов отреагировал на смерть Зураба Церетели

Художник Никас Сафронов назвал умершего скульптора Зураба Церетели жизнелюбом. Никас прокомментировал смерть Зураба в беседе с сайтом «Страсти».

22 апреля в СМИ появилась новость о смерти скульптора Зураба Церетели от остановки сердца. Сафронов с грустью отреагировал на его кончину, назвав умершего «глыбой в мировом искусстве». По словам художника, скульптор всегда творил для народа и был жизнелюбивым, добрым человеком.

«Не про каждого человека можно сказать: «Ушла эпоха!». Сегодня нас покинула эпоха, глыба, титан мирового искусства — Зураб Константинович Церетели! Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие. Мне повезло узнать Зураба Константиновича не только как соратника на поприще искусства — великого скульптора, главы РАХ, но и человека доброго, теплого, чуткого и тонко чувствующего мир. Он был по-настоящему народным — творил и жил для народа», — высказался художник.

По мнению Никаса, память о скульпторе останется в его творениях. Особенно он выделяет музей на Большой Грузинской, где каждый уголок — «часть внутреннего мира» Зураба.

«Теперь его нет с нами, но он остался — в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения. Светлая память», — резюмировал Никас.