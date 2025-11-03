85-летний турецкий актер Энгин Чаглар погиб в ДТП. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Энгин Чаглар скончался накануне после того, как его в Стамбуле сбил мотоциклист. Происшествие произошло рядом с его домом. Звезду турецких сериалов госпитализировали, но из-за тяжести травм спасти его не удалось. Чаглару было 85 лет.

На следующей неделе актер должен был получать почетную награду от фонда Filmsan.

Энгин Чаглар родился в 1940 году. Актер снялся в нескольких десятках фильмах и сериалах, среди которых «Если бы мечты сбывались», «Скука» и «Улица разлук».

