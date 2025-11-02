За несколько дней до смерти сообщил об ухудшении здоровья: звезда гонконгских боевиков Стэнли Фун ушел из жизни

Стэнли Фун, гонконгский актер и кинорежиссер, ушел из жизни. Он умер на 81-м году жизни. Из-за чего умер звезда боевиков, пока не говорится.

Российская газета пишет, что о смерти Фуна сообщила его подруга и член городского совета Нью-Тайбэя Цай Шу-чунь. Сам Стэнли за несколько дней до кончины пожаловался подписчикам на проблемы со здоровьем. Что конкретно произошло, актер не рассказал.

Фун родился в 1944 году в Китае. Он начал сниматься в возрасте 23 лет. На счету актера роли в 110 кинокартинах.

С 1980-х по 1990-е годы Фун был основным артистом гонконгской кинофраншизы «Мои счастливые звезды». При этом в ней снимался актер Джеки Чан, однако он сыграл лишь эпизодическую роль.

