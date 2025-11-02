На 93-м году жизни умер фотохудожник Игорь Пальмин

Умер фотохудожник Игорь Пальмин. Ему было 92 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что Игорь Пальмин ушел из жизни в воскресенье, 2 ноября.

Церемония прощания состоится 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище, сообщает Telegram-канал The Art Newspaper Russia.

«Пальмин, как теперь ясно — один из лучших советских фотографов второй половины ХХ века», - говорится в некрологе издания.

Игорь Пальмин в 1955 году получил диплом геологического факультета Воронежского государственного университета, а затем решил связать свою жизнь с искусством и поступил на операторский факультет во ВГИК.

После окончания учебы работал в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, а также в издательствах «Искусство», «Советский художник», «Советский писатель» и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Пальмин известен как мастер архитектурной фотографии и хроникер неофициального искусства.

За свои работы «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» в 2003 году получил Государственную премию в области литературы и искусства.

