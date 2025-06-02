54-летний американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой. О смерти Джона сообщили его родственники в соцсети.

31 мая 2025 года ушел из жизни американский телеведущий. Коллеги и семья подтвердили новость о его смерти.

Джон родился в 1971 году в Вашингтоне. Умерший начинал карьеру как продюсер короткометражных фильмов и музыкальных проектов. После этого он посвятил себя работе на ТВ.

Самой известной программой Джона стала Sport Science, которая выходила в эфир с 2017 года. Проект поучил восемь побед на «Эмми».

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