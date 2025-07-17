68-летний режиссер Юрий Мороз за четыре месяца до смерти облысел и постарел. Об этом сообщает StarHit.

16 июля режиссер Юрий Мороз обрел покой на Ваганьковском кладбище после борьбы с раком. В последние дни жизни режиссер с трудом передвигался и отказывался от светских мероприятий. Правда, за четыре месяца до кончины Юрий все же посетил фестиваль «Дух огня», который прошел в в Ханты-Мансийске.

На опубликованных снимках с мероприятия заметно, что режиссер сильно изменился. Из-за химиотерапии и лекарств он лишился бороды, волос на голове, поэтому ходил в кепке, чтобы прикрыть лысину.

Кроме того, режиссер, который всегда был в хорошем настроении, выглядел хмурым и постаревшим. Несмотря на явное ухудшение самочувствия, Мороз самостоятельно передвигался на фестивале и даже поднялся на сцену с праздничной речью.

Отметим, что семья Юрия держала в тайне его состояние. Ни жена, ни дочь Дарья не жаловались на здоровье режиссера до последних дней. И даже на похоронах Виктория Исакова проявила самообладание и почти не плакала.

Ранее на похоронах Юрия Мороза раскрыли последнее желание режиссера перед смертью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что маленькую дочку умершего от рака Юрия Мороза не пустили на похороны режиссера.