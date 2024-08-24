Актера Алена Делона похоронили в его поместье Души рядом с собаками. Об этом сообщает StarHit.

Скончавшегося 18 августа актера Алена Делона похоронили на территории поместья Души, как он и просил в завещании. Сообщается, что звезда французского кинематографа упокоился рядом с кладбищем его собак.

Похороны прошли в закрытом режиме, на них пригласили всего около 40 человек: детей Делона, его друзей и родственников, а также бывшую возлюбленную Розали ван Бремен. Гостей предварительно просили выключить телефоны.

Рядом с поместьем поклонники актера разбили стихийный мемориал — сотни цветов и фотографий актера буквально усыпали въезд на территорию. Накануне похорон к мемориалу подошли сыновья актера — Энтони и Ален-Фабьен Делоны.

Напомним, Ален Делон скончался в возрасте 88 лет у себя дома.

Ранее мы писали о том, что семья Делона не станет усыплять собаку, которую он хотел похоронить рядом с собой.