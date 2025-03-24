Ушел из жизни актер из «Соколово» Штефан Квиетик

Ушел из жизни чехословацкий словацкий актер театра, кино и телевидения Штефан Квиетик. Об этом сообщается на сайте IMDb.

В мае артист мог бы отпраздновать свое 91-летие. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Штефан Квиетик появился на свет в 1934 году. Он планировал изучать медицину, однако в итоге пошел по стопам родителей - театральных актеров, и в 1957-м окончил театральную школу Братиславской академии исполнительских искусств.

После окончания школы Штефан некоторое время выступал в театре в Мартине, далее присоединившись к труппе Словацкого национального театра, на сцену которого появлялся полвека.

Квиетик играл в кино с 1960 года, его фильмография насчитывает свыше 130 пунктов: «30 случаев майора Земана», военная драма производства СССР и ЧССР «Соколово», «Боксер и смерть», «Мастер-палач» и другие.

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